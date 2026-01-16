Nhận định Angers SCO – Olympique Marseille vào lúc 03:05 ngày 18/01

Nhận định Angers SCO – Olympique Marseille đang trở thành chủ đề nóng hổi khi giải đấu bước vào giai đoạn khốc liệt. Đội chủ nhà Angers đang chật vật tìm lại ánh sáng nơi cuối đường hầm sau chuỗi kết quả bết bát. Ngược lại, gã khổng lồ Marseille hành quân đến sân khách với tâm thế hưng phấn sau những chiến thắng hủy diệt.

Đánh giá phong độ của Angers SCO – Olympique Marseille

Tương quan lực lượng và phong độ hiện tại giữa hai đội đang có sự chênh lệch rõ rệt, điều này phản ánh qua những kết quả thực tế trên sân cỏ.

Phong độ Angers SCO

Phong độ của Angers SCO thời gian qua thực sự khiến người hâm mộ lo lắng khi họ liên tiếp nhận về những kết quả bất lợi. Thất bại 1-2 trước Le Havre tại Ligue 1 và trận thua đau đớn trên chấm luân lưu trước Toulouse ở Coupe de France đã bộc lộ rõ sự yếu kém của hàng phòng ngự. Lối chơi của Angers thiếu đi sự gắn kết và khả năng chịu áp lực trước các đối thủ chơi áp sát. Dù có chiến thắng nhọc nhằn trên chấm penalty trước Les Herbiers, nhưng chừng đó là chưa đủ để khỏa lấp những lỗ hổng trong hệ thống chiến thuật của huấn luyện viên.

Angers SCO đang có phong độ khá tệ

Phong độ Olympique Marseille

Trái ngược hoàn toàn, Olympique Marseille đang trình diễn một bộ mặt tấn công vô cùng rực lửa và giàu sức sống. Chiến thắng không tưởng 9-0 trước Bayeux mới đây là minh chứng đanh thép cho sức mạnh áp đảo của đội bóng này. Ngay cả khi thất thủ trước PSG tại Super Cup, Marseille vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ lối chơi sòng phẳng và tinh thần không bỏ cuộc. Sự ổn định của các trụ cột cùng khả năng xoay tua đội hình linh hoạt đang giúp Marseille trở thành một thế lực đáng gờm tại giải quốc nội.

So sánh

Khi đặt hai đội lên bàn cân, sự chênh lệch là điều có thể nhận thấy rõ ràng qua các thông số kỹ thuật và màn trình diễn trên sân. Marseille sở hữu hàng công thăng hoa với hiệu suất ghi bàn cực cao, trong khi Angers lại đang sở hữu một hàng thủ khá lỏng lẻo và dễ bị tổn thương. Trong 3 trận gần nhất, Marseille đã ghi tới 11 bàn thắng, một con số cực kỳ ấn tượng so với vỏn vẹn 2 bàn của Angers. Khả năng kiểm soát bóng và luân chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công của đội khách cũng được đánh giá cao hơn hẳn so với đội chủ nhà.

Hơn nữa, lịch sử đối đầu thường nghiêng về phía đội bóng áo trắng-xanh khi họ luôn biết cách khai thác điểm yếu của Angers. Trong khi Angers đang loay hoay tìm cách thoát khỏi khủng hoảng, Marseille lại đang tận dụng rất tốt các cơ hội để tích lũy điểm số. Sự tự tin của các cầu thủ khách đang ở mức cao nhất, đây sẽ là vũ khí cực kỳ quan trọng giúp họ vượt qua áp lực trên sân đối phương. Dựa trên phong độ hiện tại, rất khó để Angers có thể đứng vững trước những đợt sóng tấn công liên hồi từ phía Marseille.

Bảng tỷ lệ kèo trận Angers SCO – Olympique Marseille

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo tham khảo cho trận đấu giữa Angers SCO và Olympique Marseille:

Bảng tỷ lệ kèo trận Angers SCO – Olympique Marseille

Soi kèo châu Á Angers SCO – Olympique Marseille

Với mức kèo Marseille chấp 1.0 trái, giới đầu tư đang đặt niềm tin rất lớn vào đội bóng cửa trên. Angers đã thua kèo ở phần lớn các trận đấu quan trọng gần đây do sự lỏng lẻo trong khâu phòng ngự khu vực. Ngược lại, Marseille đang là máy in tiền cho người chơi nhờ hiệu suất thắng kèo ấn tượng mỗi khi đối đầu với các đội bóng nhóm dưới. Với đà thăng hoa hiện tại, việc Marseille giành một chiến thắng cách biệt để vượt rào cản tỷ lệ là kịch bản rất khả thi.

Dự đoán: Marseille -1

Soi kèo châu Âu Angers SCO – Olympique Marseille

Ở hạng mục kèo châu Âu, tỷ lệ đặt 1 ăn 1.61 cho cửa thắng của Marseille cho thấy xác suất giành 3 điểm của họ là rất cao. Angers thiếu đi những cá nhân có khả năng gây đột biến để có thể lật ngược thế cờ trước một đối thủ già rơ. Một kết quả hòa cũng được xem là thành công ngoài mong đợi với đội chủ nhà lúc này, nhưng thực tế sân cỏ thường không có chỗ cho những bất ngờ lớn như vậy. Chọn Marseille thắng là phương án đầu tư an toàn và hợp lý nhất cho người chơi.

Dự đoán: Marseille thắng

Soi kèo Tài Xỉu Angers SCO – Olympique Marseille

Kèo Tài Xỉu 2.5 trái mở ra cơ hội lớn cho những ai yêu thích bóng đá tấn công và nhiều bàn thắng. Hàng công của Marseille đang vào phom với hiệu suất trung bình hơn 3 bàn/trận trong những vòng đấu gần đây. Trong khi đó, Angers thường xuyên để lộ những khoảng trống chết người phía sau hàng phòng ngự mỗi khi dâng cao. Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra cởi mở và sớm có bàn thắng khai thông thế bế tắc, đưa tổng số pha lập công vượt mốc 3 bàn.

Dự đoán: Tài 3

Dự đoán tỷ số Angers SCO – Olympique Marseille

Dựa trên những phân tích về nhân sự và phong độ, Marseille nhiều khả năng sẽ làm chủ hoàn toàn trận đấu ngay từ tiếng còi khai cuộc. Angers sẽ cố gắng phòng ngự số đông nhưng khó lòng đứng vững trước sức ép liên hồi từ đội khách.

Dự đoán tỷ số: Angers SCO 0 – 3 Olympique Marseille

Đội khách sẽ có 3 điểm trong trận đấu này

Tổng kết

Trận đối đầu giữa Angers SCO và Olympique Marseille vào lúc 03:05 ngày 18/01 được xoilac đánh giá là cơ hội tốt để đội khách tích lũy thêm điểm số quan trọng. Với đẳng cấp vượt trội và phong độ đang ở đỉnh cao, Marseille được dự báo sẽ có một chuyến hành quân dễ dàng.