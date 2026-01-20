Nhận định Sassuolo – Cremonese vào lúc 18:30 ngày 25/01

Nhận định Sassuolo – Cremonese đang trở thành tâm điểm chú ý khi cả hai câu lạc bộ đều đang rơi vào vòng xoáy của sự khủng hoảng. Trận đấu diễn ra vào khung giờ sớm ngày Chủ nhật này được coi là cơ hội vàng để một trong hai bên tìm lại mạch thắng, qua đó nhen nhóm hy vọng cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng Serie A.

Đánh giá phong độ của Sassuolo – Cremonese

Màn trình diễn của hai đội trong thời gian qua đang khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Những con số thống kê không biết nói dối khi cả chủ và khách đều đang sở hữu chuỗi trận đáng thất vọng.

Sassuolo: Hàng công im hơi lặng tiếng

Đội chủ nhà đang trải qua những ngày tháng tồi tệ nhất kể từ đầu mùa giải. Nhìn vào kết quả 3 trận gần nhất, đoàn quân áo xanh đen đã phải nhận những thất bại liên tiếp trước Napoli, AS Roma và Juventus mà không ghi nổi một bàn thắng danh dự nào. Sự bế tắc trong khâu dứt điểm đang là bài toán nan giải đối với ban huấn luyện khi các chân sút chủ lực liên tục bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn.

Mặc dù vẫn duy trì được lối chơi kiểm soát bóng khá ổn định, nhưng sự thiếu đột biến ở 1/3 cuối sân đã khiến Sassuolo trở nên dễ bị bắt bài. Việc liên tục để mất điểm trước các đối thủ lớn đã bào mòn đáng kể sự tự tin của các cầu thủ. Trận đấu với Cremonese tới đây sẽ là bài kiểm tra thực sự cho bản lĩnh và khả năng vượt khó của đội bóng vùng Emilia-Romagna.

Sassuolo đang thi đấu khá mơ hồ

Cremonese: Hệ thống phòng ngự lỏng lẻo

Phía bên kia chiến tuyến, tình cảnh của đội khách cũng chẳng hề khả quan hơn khi họ vừa trải qua trận thua tan nát 0-5 trước Juventus. Thất bại kinh hoàng này đã phơi bày toàn bộ những lỗ hổng chết người nơi hàng phòng ngự của đội bóng áo xám đỏ. Trước đó, trận hòa may mắn trước Cagliari cũng không thể che mờ đi sự yếu kém trong việc duy trì cự ly đội hình và khả năng bọc lót giữa các tuyến.

Cremonese hiện đang là một trong những đội bóng có hàng thủ tệ nhất giải đấu với số bàn thua tăng vọt sau mỗi vòng đấu. Khả năng chịu áp lực kém trên sân khách thường khiến họ dễ dàng sụp đổ sau khi nhận bàn thua đầu tiên. Nếu không có những điều chỉnh kịp thời về mặt chiến thuật, chuyến hành quân đến sân Mapei lần này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều rủi ro cho thầy trò huấn luyện viên đội khách.

So sánh tương quan lực lượng

Khi đặt lên bàn cân, Sassuolo vẫn sở hữu dàn nhân sự chất lượng và đồng đều hơn so với đối thủ. Tuy nhiên, sự chênh lệch về trình độ giữa hai đội đang bị thu hẹp đáng kể bởi phong độ sa sút chung của cả tập thể. Trong khi đội chủ nhà dựa vào kỹ thuật cá nhân để tạo đột biến, thì Cremonese thường ưu tiên lối đá phòng ngự số đông để tìm kiếm cơ hội từ những tình huống phản công nhanh.

Yếu tố tinh thần sẽ đóng vai trò quyết định trong cuộc đối đầu này khi cả hai đều đang rất khát điểm. Lịch sử đối đầu đang nghiêng nhẹ về phía Sassuolo, nhưng trong một trận đấu chung kết ngược, mọi kịch bản bất ngờ đều có thể xảy ra. Đội bóng nào duy trì được sự tập trung cao độ trong suốt 90 phút sẽ nắm lợi thế lớn để giành lấy chiến thắng quý giá.

Bảng tỷ lệ kèo trận Sassuolo – Cremonese

Dưới đây là bảng dự đoán tỷ lệ kèo dựa trên phân tích từ giới chuyên môn:

Bảng tỷ lệ kèo trận Sassuolo – Cremonese

Soi kèo châu Á Sassuolo – Cremonese

Trên sàn giao dịch châu Á, các nhà cái đang niêm yết mức chấp 0.5 trái dành cho Sassuolo. Đây là tỷ lệ cho thấy niềm tin vẫn được đặt vào đội cửa trên dù phong độ gần đây của họ không hề tốt. Với việc được chơi trên sân nhà và chỉ phải tiếp đón một Cremonese vừa tan vỡ sau trận thua đậm, mức kèo này là hoàn toàn hợp lý để giới đầu tư cân nhắc chọn cửa trên.

Dự đoán: Sassuolo -0.5

Soi kèo châu Âu Sassuolo – Cremonese

Kèo châu Âu cũng đang phản ánh ưu thế nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà với mức điểm ăn khá thấp (1.91). Điều này cho thấy xác suất giành chiến thắng của Sassuolo được đánh giá cao hơn hẳn so với một kết quả hòa hoặc thắng cho khách. Dù đang khủng hoảng, nhưng đẳng cấp của các ngôi sao trong đội hình Sassuolo vẫn là điều không thể phủ nhận so với các cầu thủ bên phía Cremonese.

Dự đoán: Sassuolo thắng

Soi kèo Tài Xỉu Sassuolo – Cremonese

Mức tài xỉu 2.5 bàn là một con số khá nhạy cảm trong trận đấu giữa hai đội bóng có hàng công đang gặp vấn đề. Sassuolo đã không thể ghi bàn trong 3 trận gần nhất, trong khi Cremonese cũng thường xuyên tịt ngòi khi phải thi đấu trên sân khách. Tính chất quan trọng của một cuộc chiến trụ hạng thường dẫn đến thế trận chặt chẽ và ít có bàn thắng được ghi.

Dự đoán: Xỉu 2.5

Dự đoán tỷ số Sassuolo – Cremonese

Dựa vào những phân tích chuyên sâu, trận đấu nhiều khả năng sẽ kết thúc với một kịch bản chặt chẽ. Sassuolo sẽ là đội làm chủ thế trận và tìm kiếm được bàn thắng duy nhất nhờ vào sự tỏa sáng của một cá nhân nào đó. Đây sẽ là chiến thắng giải tỏa áp lực cực lớn cho đội chủ nhà trước khi bước vào giai đoạn khốc liệt tiếp theo của mùa giải.

Dự đoán tỷ số: Sassuolo 1-0 Cremonese

Sassuolo sẽ có 3 điểm trên sân nhà của mình

Tổng kết

Trận đấu giữa Sassuolo vs Cremonese lúc 18:30 ngày 25/01, Xoilac chắc chắn sẽ không quá bùng nổ về mặt tỷ số nhưng lại đầy kịch tính về mặt chiến thuật. Với lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ chất lượng hơn, Sassuolo được kỳ vọng sẽ giành trọn 3 điểm để cắt đứt chuỗi trận thất vọng.